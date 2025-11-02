На Камчатке зафиксировали несколько афтершоков

На Камчатке специалисты зафиксировали четыре афтершока за прошедшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Камчатскому краю в Telegram-канале.

«За сутки произошло четыре афтершока магнитудой от 3,9 до 4,5. В населенных пунктах они не ощущались», — рассказали в ведомстве.

В МЧС также уточнили, что одно неощущаемое сейсмособытие произошло в акватории Берингова моря. Угроза цунами не объявлялась.

30 октября специалисты Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) предупредили, что на Камчатке могут произойти мощные землетрясения магнитудой до 10.

По данным исследователей, наибольшая опасность грозит Петропавловску-Камчатскому, Елизово и Вилючинску. Директор института Алексей Озеров отметил, что при таких подземных толчках дополнительную угрозу представляет «разжижение грунтов», которое может привести к потере устойчивости зданий и других объектов инфраструктуры.