NYP: два самолёта столкнулись на рулёжной дорожке в аэропорту Нью-Йорка

Лайнеры принадлежат авиакомпании United Airlines, один из них прилетел из Орландо, а второй находился на стоянке. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

© SARAH YENESEL/EPA/TACC

Инцидент произошёл на фоне того, что в воздушной гавани зафиксировали серьёзные задержки вылетов, обусловленные погодными условиями и сокращениями персонала, написала газета New York Post.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена в упадке гражданской авиации из-за чрезмерного упора на программах инклюзивности.