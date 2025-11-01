NYP: два самолёта столкнулись на рулёжной дорожке в аэропорту Нью-Йорка
Лайнеры принадлежат авиакомпании United Airlines, один из них прилетел из Орландо, а второй находился на стоянке. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Инцидент произошёл на фоне того, что в воздушной гавани зафиксировали серьёзные задержки вылетов, обусловленные погодными условиями и сокращениями персонала, написала газета New York Post.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена в упадке гражданской авиации из-за чрезмерного упора на программах инклюзивности.