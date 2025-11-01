Старший сын пропавшей семьи Усольцевых прошел проверку гипнозом

Данил Баталов, старший сын Ирины Усольцевой, которого Сергей Усольцев воспитывал как родного с 11 лет, вновь появился в эфире шоу «Пусть говорят», где под пристальным вниманием экспертов и камер поделился тем, что ему известно.

© Соцсети

После первого выпуска программы в редакцию поступила информация от жительницы Новосибирска, утверждавшей, что видела людей, похожих на Ирину и Сергея. Однако Данил отнёсся к этой новости скептически:

«Я к этому отнёсся скептически. Потому что очень много людей, не самых здоровых, пишут многое про моих родителей и в редакции, и в новости местные. Мнений очень много и понятно, что доверять им я не могу», — отметил Баталов.

Специалист по невербальному поведению Александр Петров проанализировал поведение Данила и сделал неоднозначные выводы:

«Данил либо что-то знает и очень сильно переживает за то, что это будет вскрыто, либо ему абсолютно всё равно на судьбу своих родственников», — заявил эксперт.

Под давлением общественного недоверия Данил согласился пройти сеанс гипноза с психологом Николаем Захарченко. В состоянии транса Баталов подтвердил главное — он действительно не знает о судьбе родных. При этом его искреннее желание было очевидным:

«Внутри себя я чувствую, что они живы. Ну нет внутри чувства, что «всё». Я не знаю, что произошло. Если они сбежали, если такое случилось — бог с ним. Главное, чтобы они были живы!», — поделился Данил.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии продолжает расследование. Версия о добровольном исчезновении семьи из-за бизнеса главы семейства не рассматривается. Приоритетной остаётся версия о несчастном случае.