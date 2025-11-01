Топ-менеджеров российского банка обвиняют в махинациях на ₽7 млрд

Замоскворецкий суд Москвы арестовал председателя совета директоров банка «Гарант-инвест» и президента одноимённой финансово-промышленной компании Алексея Панфилова, а также нескольких его бывших подчинённых. Их обвиняют в мошенничестве и фальсификации финансовой отчётности на сумму около семи миллиардов рублей, сообщил «ТАСС» со ссылкой на правоохранительные органы.

Под следствием находятся также экс-заместители Панфилова — Наталья Синельщикова и Олег Сорокин, бывший председатель правления Игорь Касьянов и главный бухгалтер Наталья Багдашкина. Следствие установило, что с 2021 по 2024 год руководство банка направляло в Банк России поддельные отчёты, чтобы скрыть реальные финансовые проблемы и сохранить лицензию.

По версии следствия, сотрудники создавали фиктивные документы о поступлении крупных сумм на счета банка, хотя на самом деле деньги не вносились. Отчётность подписывали Синельщикова и Багдашкина. Анализ Агентства по страхованию вкладов выявил также схему вывода 55 миллионов рублей под видом операций клиентов.

Синельщикова признала вину и получила меру пресечения в виде запрета определённых действий. Панфилов и Багдашкина признали лишь подделку отчётности и помещены под домашний арест. Касьянов и Сорокин вину отрицают и находятся в СИЗО.