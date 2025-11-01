Появился список вынесенных грабителями из квартиры ювелира в Москве драгоценностей

Появились новые подробности громкого ограбления квартиры ювелира в Москве, совершенного в 2015 году — тогда преступники вынесли драгоценности общей стоимостью 18 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Четыре грабителя, в их числе граждане Румынии и Молдавии, забрали у ювелира золотые украшения с алмазами, бриллиантами и сапфирами, статуэтку Фаберже из красного золота, золотой слиток, зубные коронки, мужские запонки, часы, золотые замки, монеты, кулон, а также наличные 3,91 тысячи евро, 63 тысячи долларов и 240 тысяч рублей. После ограбления преступники встретились в Мытищах и там поделили похищенное.

Находившая дома пожилая мать ювелира не пережила налета грабителей. Правоохранительные органы разыскали их и отдали под суд. Преступники получили наказание на срок от 9 до 15 лет лишения свободы. Дело в отношении гражданина Румынии суд рассмотрел заочно, поскольку осужденный скрылся за пределами РФ и находится в розыске.

