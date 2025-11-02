В Приморье задержали осужденного иностранца, сбежавшего из колонии

Сбежавшего из колонии-поселения в Октябрьском районе Приморского края осужденного за незаконное пересечение границы РФ гражданина КНР задержали, сообщил представитель регионального ГУФСИН.

Гражданин Китая был приговорен к одному году шести месяцам лишения свободы, наказание он отбывал в колонии-поселении. Совершивший побег из колонии-поселения №37, как уточняется, задержан в селе Ильичевка. Он уже доставлен по месту отбывания наказания.

«Он сидел на окраине села, - рассказал агентству РИА Новости знакомый с обстоятельствами поисков участник. - Не пытался убежать - понял, что это бесполезно».

В колонии-поселении осужденные содержатся без охраны. Они могут свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя, а также покидать территорию с разрешения администрации.