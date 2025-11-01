Иностранный гражданин сбежал из российской колонии

Осужденный за незаконное пересечение границы РФ гражданин Китая совершил побег из колонии-поселения №37 Дзержинское Октябрьского района в Приморском крае.

Об этом ТАСС сообщил представитель регионального ГУ ФСИН.

"ГУ ФСИН России по Приморскому краю просит оказать содействие по поиску осужденного, совершившего побег из колонии-поселения №37. Осужден: по ч. 3 ст. 322 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приметы: рост 170-175, телосложение среднее, короткая стрижка, волосы темные, глаза карие. Был одет: черный пуховик до колена с капюшоном, штаны темного цвета, ботинки зеленого цвета с изображением красной эмблемы (символика Китая)", - сказал собеседник агентства.

В управлении отметили, что согласно ст. 129 УИК РФ в колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации. Там также просят граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам правоохранительных органов по его поиску и оказать содействие в установлении местонахождения осужденного.