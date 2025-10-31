В США произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

В американском городе Артезия в штате Нью-Мексико произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе HF Sinclair Navajo. Об этом сообщает Mirror.

В результате взрыва Артезию накрыло облаком дыма. Информация о пострадавших пока не поступала, причина взрыва также не установлена.

Как сообщили в местной полиции, распространяющийся по городу дым может быть опасен. Из-за этого жителей города призвали избегать района предприятия, а также по возможности не покидать дома.

«Мы настоятельно рекомендуем всем гражданам держаться подальше от территории нефтеперерабатывающего завода и избегать любых мест, затронутых дымом. Пожалуйста, укройтесь в помещении, если вы находитесь на пути дыма, и держите окна и двери закрытыми», — сообщили в полиции.

Завод HF Sinclair Navajo занимается переработкой малосернистой и сернистой нефти. Его мощность составляет 100 000 баррелей в сутки — он обслуживает рынки в штатах Нью-Мексико, Аризона и Западный Техас.

