Вблизи границы с Белоруссией погибли украинцы, случайно наехав на мины

На Украине в Житомирской области вблизи границы с Белоруссией пять человек погибли при случайном наезде на мины.

Об этом сообщили в региональной полиции.

«31 октября в лесных массивах на севере области в результате наезда транспортных средств на взрывные устройства погибли пять человек, ещё трое — получили травмы», — говорится в публикации.

Отмечается, что местные жители на автомобиле УАЗ двигались вдоль границы для проведения запланированной вырубки леса. Они изменили маршрут и заехали за предупреждающие знаки, наткнувшись на взрывное устройство.

Кроме того, в этот же день в лесном массиве произошёл похожий инцидент. Предварительно, двое мужчин наехали на мину. Один из них был госпитализирован с травмами.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что украинские боевики при отступлении в Харьковской области отправляли перед своей колонной мирных жителей, чтобы военная техника не попала на мины. Из-за этих действий ВСУ погибли три мирных гражданина.