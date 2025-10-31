Житель Воронежа сбежал из зала суда после того, как узнал о своем аресте

В Воронеже ищут 43-летнего мужчину, который сбежал после заседания суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Мужчина подозревается в умышленном повреждении имущества. Изначально он находился под подпиской о невыезде, однако следователи просили об аресте.

Во время заседания суд удовлетворил ходатайство сотрудников СК и поместил мужчину под стражу. Услышав приговор, фигурант «самовольно покинул здание суда», подробности не уточняются.

На данный момент полицейские устанавливают местонахождение мужчины.

До этого в Петербурге экс-чиновник сбежал из здания суда после заседания, на котором ему избирали меру пресечения. Во время побега, по данным СМИ, он спрятался в консульстве Армении.

В отношении мужчины было возбуждено дело об уклонении от уплаты таможенных сборов. Помимо этого, он подписал контракт, чтобы участвовать в спецоперации, но расторг его.