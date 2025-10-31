Главного уральского вора в законе задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержан криминальный авторитет Георгий Акоев, известный под прозвищем Гия Свердловский. Спецназ провел операцию в его офисе, расположенном в элитном жилом комплексе «Квартал Федерация», пишет Baza.

По данным канала, из здания были выведены несколько человек.

Известно, что Георгий Акоев является племянником известного криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).

В 2006 году Акоев был задержан за ограбление риелтора, а спустя два года приговорен к 11 годам колонии общего режима. Находясь в местах лишения свободы, он получил статус «вора в законе» при поддержке Тимура Свердловского. На свободу Акоев вышел в 2017 году.