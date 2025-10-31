Пьяные вахтовики устроили дебош в самолете

Вахтовики устроили дебош на борту самолета, следовавшего в Магадан. Об этом сообщает транспортная полиция Прибайкалья в официальном сообществе во «ВКонтакте».

© Газета.Ru

Борт отправлялся из Иркутска, откуда трое мужчин в возрасте 30 и 40 лет летели на работу вахтовым методом. Они пошли к своим местам, но не смогли договориться, кто будет сидеть на кресле у окна.

Между россиянами на этой почве произошел конфликт. В этот момент все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. Бортпроводники пытались успокоить компанию, но сделать это не удалось.

«В результате перевозчиком принято решение всем троим отказать в перелете», – говорится в публикации.

К самолету вызвали полицейских, они задержали вахтовиков. Всех троих мужчин привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве. Их могут обязать выплатить штраф в размере тысячи рублей. Помимо этого, они могут попасть в «черный список» авиакомпании.