В Петербурге блогера отправили под домашний арест по обвинению в обмане детей

Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест двух фигурантов уголовного дела о хищениях через канал на видеохостинге YouTube, который вел один из обвиняемых.

Целевой аудиторией мошенников были дети, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Сергея Сидоренко и Степана Чудина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд следствию отказал. Фигурантам избран домашний арест по 27 ноября", - говорится в сообщении.

О задержании обвиняемых и еще одного их предполагаемого соучастника ранее сообщили в петербургском главке СК. Все они дали признательные показания.

По версии правоохранителей, организатором преступной группы выступил Сидоренко, проживавший в Комсомольске-на-Амуре. Чудин, в свою очередь, находился в Кургане, откуда вел свой видеоблог и в том числе проводил прямые эфиры. В ходе последних он публиковал номер телефона или ссылку на бот, перенаправлявшие людей в чат в одном из мессенджеров. Там соучастники общались с потерпевшими (в большинстве возрастом от 10 до 12 лет) и, располагая их доверием, предлагали покупку внутриигровой валюты для игры Standoff 2. Для этого фигуранты просили детей фотографировать и присылать им банковские карты родителей и коды в СМС-сообщениях. Используя полученную информацию, злоумышленники похищали деньги со счетов потерпевших. По данным пресс-службы судов, мать одного из обманутых детей лишилась таким образом 113 тыс. рублей. Как отмечали в СК, в общей сложности установлено не менее 10 эпизодов преступной деятельности группы на территории России.