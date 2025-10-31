Блогера Лизу Миллер объявят в розыск

Дело возбуждено в отношении блогера Лизы Миллер (настоящее имя – Елизавета Батюта. – Прим. ред.) за отмывание денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

© vk.com/kto_takayaa

Согласно данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы Батюта не уплатила налоги, сумма которых превысила 130 миллионов рублей. Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, она легализовала их часть путем финансовых операций.

Сейчас блогер находится за пределами России. Следователи столичного СК намерены заочно предъявить ей обвинение и объявить в розыск в ближайшее время.