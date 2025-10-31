Британский турист приехал в одну из самых опасных стран мира и спустя 24 часа был найден бездыханным при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет Daily Mail.

27 октября он заселился в отель Casa Vista на острове Ки-Колкер в Белизе. Спустя меньше, чем сутки, его нашли бездыханным за территорией гостиницы. Сообщалось, что его обнаружили несколько постояльцев отеля, которые прибежали на громкий звук.

Найденного без сознания туриста госпитализировали. На его теле обнаружили многочисленные травмы — позже врачи сообщили, что из-за них мужчину не удалось спасти. В настоящее время полиция расследует дело, чтобы установить точные причины случившегося.

