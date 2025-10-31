Россиян предостерегли от присвоения найденных на улице вещей

На фоне инцидента с задержанием жительницы Москвы, нашедшей сумку с деньгами, адвокат Артем Грицюк предостерег россиян от присвоения ими обнаруженных на улице вещей.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали женщину, которая нашла утерянную сумку с деньгами и документами и забрала ее себе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на в пресс-службу столичного ГУ МВД России. У магазина на Варшавском шоссе 46-летний мужчина, выходя из своей машины, обронил сумку с деньгами, банковскими картами и личными вещами. Обнаружив пропажу, он вернулся на место, но своих вещей не нашел и обратился за помощью в полицию. Материальный ущерб составил более 830 тыс. рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую - 43-летнюю приезжую женщину, которая забрала найденную сумку.

Если какая-то вещь валяется на улице, то это не означает, что она является бесхозной, что она никому не принадлежит. И если говорить очень утрированно, то чисто теоретически человек может посреди улицы оставить свою сумку, наполненную деньгами, и, допустим, отойти в туалет, подразумевая, что окружающие его люди – это добропорядочные граждане, которые не станут брать эту сумку. Так что если человек забирает себе найденные вещи, например мобильный телефон, сумку или кошелек, то он это ворует. Правопонимание здесь именно такое. И цепочка логических действий должна строиться, исходя из того, что если какая-то вещь валяется на улице, значит, ее кто-то потерял или просто оставил. Артем Грицюк Управляющий партнер Адвокатского Бюро «Таймлекс»

Действия лиц, забирающих себе потерянные людьми ценности, квалифицируются по статье 158 УК РФ - «Кража», подчеркнул собеседник Рамблера.

«Так что если человек нашел чьи-то вещи, то ему нужно сразу же сообщить об этом в ближайшее отделение полиции и написать соответствующее заявление. Это же касается и тех случаев, когда люди находят не чью-то вещь, а просто денежные купюры. Их нужно отдать правоохранительным органам, и там они будут ждать своего владельца, который может обратиться с заявлением о потере денежных средств. Если таковой не находится, то деньги будут обращены в пользу государства. А если в подобных случаях нашедший деньги человек оставляет их себе, то это кража. Однако нужно отметить, что на моей памяти не было ни одного случая, когда к ответственности привлекали людей, нашедших просто «безымянные» деньги на улице», - отметил Грицюк.

Вместе с тем юрист ответил на вопрос о рисках возникновении ситуации, при которой в краже на основе записей камер видеонаблюдения будет обвинен человек, нашедший чужие деньги или чужие вещи на улице, но не успевший обратиться после этого в полицию.

«В уголовном праве крайне важное значение имеет умысел. Поэтому в подобных случаях особое значение имеет то, на что был направлен умысел нашедшего какие-то ценности человека – на их хищение или все-таки на их возврат. Если выяснится, что человек направлялся в полицию, чтобы отдать находку, но его перед этим задержали, то, естественно, ему ничего не будет. Однако вряд ли на такого человека смогут выйти до того, как он обратится к правоохранителям, ведь путь до ближайшего отделения полиции зачастую не занимает много времени», - заключил эксперт.

Ранее в Ростове задержали юношу, который воспользовался утерянной банковской картой.