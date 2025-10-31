Найдена голова убитой в Екатеринбурге женщины

В Екатеринбурге нашли голову женщины, тело которой ранее было обнаружено в Юго-Западном лесопарке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СК РФ Александра Шульга.

По словам Шульга, голову женщины нашли в пакете в 200 метрах от тела. При этом он также добавил, что подозреваемый в убийстве уже установлен.

«Личные вещи убитой, отчлененная голова находились в пакете, там же, в Юго-Западном лесопарке, приблизительно в 200 метрах от места обнаружения тела убитой», — рассказал он.

Напомним, что обнаженное тело женщины было найдено 30 октября в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга. Личность женщины пока не установлена.