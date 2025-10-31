Второй Западный окружной военный суд получил материалы в отношении фигурантов уголовного дела о покушении на убийство главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в пресс-службе суда.

— В суд поступили материалы дела в отношении 12 фигурантов для рассмотрения по существу, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу 23 октября. Перед судом предстанут Михаил Балашов, Егор Савельев, Даниил Гусев, Никита Новик, Артем Рыженко, Вячеслав Емельянов, Александра Филимонова, Максим Соломатов, Сергей Короленков, Павел Рязанцев, Андрей Детковский и Максим Захаров.

Фигуранты намеревались застрелить Симоньян. Балашов и Савельев следили за местонахождением журналистки и ее перемещениями. В дальнейшем кураторы злоумышленников отправили им адрес гаража, где хранилось оружие. Балашов прибыл на место, и его задержали правоохранители. Следственный комитет России завершил расследование этого дела в октябре этого года.

