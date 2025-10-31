Россиняка повисла на кондиционере пятого этажа, спасаясь от пожара

Серьезный пожар возник в сочинской многоэтажке. Огонь охватил несколько квартир на верхнем этаже. Женщина вылезла на кондиционер, чтобы не задохнуться в дыму. Ее успешно эвакуировали, передает МЧС России по городу Сочи.

© Московский Комсомолец

По данным источника, пожар вспыхнул на улице Альпийской. Возгорание случилось в мансарде пятиэтажного дома. Площадь распространения огня составила 600 квадратных метров.

Людям угрожала реальная опасность. Одна из жильцов была вынуждена выбраться через окно на наружный блок кондиционера, спасаясь от распространения пламени.

Для эвакуации пострадавшей сотрудники МЧС использовали лестницу, протянутую из окна нижерасположенной квартиры, одновременно организовав на земле систему страховки с помощью натянутого тента. По информации экстренных служб, на момент проведения операции на соседнем кондиционере находился еще один человек, ожидавший помощи спасателей.

Министерство чрезвычайных ситуаций подтвердило наличие трех пострадавших в результате инцидента. Все госпитализированные доставлены в медицинские учреждения города для оказания необходимой помощи. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работы по полной ликвидации возгорания и проверке помещений здания. На тушении пожара задействовали 112 человек личного состава и 34 единицы техники.

Также известно, что в результате возгорания произошло обрушение мансарды.