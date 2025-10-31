СК начал проверку после массового отравления девушек в ресторане Петербурга

После посещения одного из ресторанов Петербурга четыре девушки почувствовали ухудшение самочувствия, одна из них была найдена без сознания в ванной.

Обстоятельства инцидента выясняет Следственный комитет, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства. Трое пострадавших пожаловались на резкую боль в животе, а беременная подруга девушек также серьезно пострадала. Одну из девушек обнаружили без сознания в ванной комнате, после чего ее госпитализировали.

В пресс-службе СК заявили: «По данному факту проводится доследственная проверка». Материалы дела уже находятся под контролем прокуратуры Петроградского района.

По информации от ТАСС, ранее Роспотребнадзор провел расследование и выявил санитарные нарушения в ресторане «Мона» на Каменноостровском проспекте. После проверки суд приостановил деятельность заведения на 20 суток.

В заведении выяснилось, что повар болел сальмонеллезом, а среди персонала почти треть никогда не проходила обязательные медицинские осмотры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по делу о массовом отравлении продукцией компании «Восток» в магазинах «Николаевский» в Улан-Удэ.

