Блогеру Аязу Шабутдинову вынесли приговор

В Москве суд приговорил к семи годам колонии общего режима блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

© Александр Щербак/ТАСС

Блогера также оштрафовали на пять миллионов рублей. Он признан виновным в 113 эпизодах мошенничества. Ущерб по его делу превысил 57 миллионов рублей.

По версии следствия, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников и обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложной информации о своих образовательных программах.