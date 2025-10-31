Бывшего военного едва не зарезали в драке в Москве

Удар ножом получил участник грузино-осетинского конфликта и обладатель награды «Черный крест» в столичном дворе от неадекватного гражданина.

Как стало известно «МК», неприятный инцидент произошел 30 октября во дворе жилого дома на Волжском бульваре. Около десяти часов вечера 39-летний бывший военный проходил мимо, как неожиданно стал жертвой странного типа. Тот стоял возле лавочки, а затем накинулся с ножом на прохожего в черной куртке с криками: «Я убью всех, порешаю».

Мужчина, служивший в ВДВ во время грузино-осетинского конфликта в 2008 году, смог оказать сопротивление неадеквату. Но один из ударов он все же пропустил - получил ножевое ранение бедра. Медики госпитализировали раненого.