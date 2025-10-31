Женщина зарезала свекровь, мужа и как ни в чем не бывало доготовила манты

В Узбекистане местная жительница получила 12 лет колонии за двойное убийство. Она расправилась со свекровью и мужем, после чего попыталась скрыть свои преступления при помощи мантов.

Telegram-канал Кетмень — Новости Узбекистана🇺🇿 пишет, что хозяйка устала от постоянных конфликов с матерью мужа. В один из дней она зарезала женщину, расчленила ее и спрятала в огороде. Когда об этом узнал супруг, то она убила и его.

После совершения преступления злоумышленница как ни в чем не бывало доготовила манты и раздала их соседям, чтобы скрыть случившееся. Однако о двойном убийстве все же стало известно стражам порядка.

