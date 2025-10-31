Подросток зарезал приемную семью и покончил с собой

Приемный сын убил своих родителей в американском штате Северная Каролина. После 17-летний подросток покончил с собой, сообщает издание People.

© Московский Комсомолец

Тела 46-летней Джоан Чавис и 53-летнего Теда Чавис с ножевыми ранениями были обнаружены в их доме в городе Ред-Спрингс 27 октября. Экстренные службы прибыли на место после поступившего звонка.

Подозреваемым в двойном убийстве стал их 17-летний приемный сын. После совершения преступления подросток скрылся с места происшествия.

Полицейские вскоре зафиксировали автомобиль подозреваемого в городе Лейк-Ваккамо. При попытке задержания несовершеннолетний свел счеты с жизнью. Обстоятельства происшествия устанавливаются.