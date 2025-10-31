В деле о пропаже семьи Усольцевых появился новый поворот

Следственные органы проверяют версию, связанную с финансовой деятельностью главы семьи, в рамках расследования дела о безвестном исчезновении семьи Усольцевых из Красноярского края. Как установлено, исчезновение произошло незадолго до сдачи отчета о целевом использовании государственного гранта.

«Предприниматель Сергей Усольцев занимался производством лакокрасочных материалов и является получателем субсидии на развитие бизнеса», – сообщил «ФедералПресс» источник в правоохранительных структурах.

Известно также, что отчет о расходовании выделенных средств был назначен на 14 октября, информирует «RT». Однако 28 сентября семья Усольцевых бесследно пропала.

На данный момент на банковских счетах предпринимателя и его компании остаются значительные суммы неосвоенных бюджетных средств. Данное обстоятельство обусловило повышенное внимание следствия к финансовой составляющей дела. Рассматривается версия о возможной связи исчезновения с грантовой отчетностью. При этом криминальные мотивы также не исключаются.

Напомним, что семья вышла из дома на прогулку 28 сентября в сторону горы Буратинка и больше на связь не выходила. Версии о внезапной болезни, отъезде за границу или нападении диких животных официального подтверждения не нашли. В настоящее время проводятся следственные действия, включающие осмотры жилья и предприятия Усольцевых, а также изучение их финансовых документов и контактов.