Школьники под угрозой: раскрыта новая схема мошенников

Российские школьники оказались в зоне риска из-за массового создания мошенниками фейковых сайтов с готовыми домашними заданиями. Об этом рассказал News.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Мошенники создают десятки сайтов, ориентированных на школьников пятых — одиннадцатых классов. Контент на этих ресурсах однотипен и призван вызвать доверие у ребенка, ищущего помощь в решении задач», — пояснил Щербаченко.

По его словам, цель новой мошеннической схемы — получить персональные данные школьников, чтобы манипулировать как ребенком, так и его родителями. В частности, преступники, зная, в какой школе учится ребенок, звонят его родственникам, представляясь директором или сотрудником администрации.

«Используя реальные данные ребенка, мошенник создает ощущение правдоподобности. Под предлогом технических работ, сбоя в системе или срочной необходимости подтверждения данных злоумышленник просит сообщить код из СМС, логин или пароль от электронного дневника либо иную персональную информацию», — отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Таким образом преступники могут получить доступ к финансовым приложениям банков. Защититься от таких схем можно при помощи разъяснительных бесед с детьми, а также выработав привычку проверять потенциально опасные источники информации.

Ранее стало известно, что мошенники звонят школьникам, представляясь учителями, и под видом «перевыпуска электронного дневника» просят назвать код из СМС. Дети думают, что помогают родителям, а на самом деле дают преступникам доступ к «Госуслугам».