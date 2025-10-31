Для педофилов предложили отменить сроки давности

Подозреваемых в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних предложили не освобождать от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Такой законопроект внесен в Госдуму, пишет «Парламентская газета».

В случае принятия поправок в Уголовный кодекс они вступят в силу со дня официального опубликования. Сейчас сроки давности не применяются, в частности, к террористам и фигурантам, совершившим злодеяния против государственной власти, мира и безопасности.