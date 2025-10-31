Площадь пожара в здании автосервиса на юге Москвы достигла 400 «квадратов»

Пожарные локализовали возгорание в здании автосервиса на 6-й Радиальной улице на юге Москвы. Пламя распространилось примерно на 400 квадратных метров. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России по городу Москве.

© Вечерняя Москва

— Пожар локализован. Работы по ликвидации возгорания продолжаются, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

К тушению пожара привлекли 41 сотрудника МЧС. Также задействовано 11 единиц специальной техники. По данным Telegram-канала агентство городских новостей «Москва», в результате пожара обрушилась крыша здания. Из-за начавшегося возгорания никто не пострадал.

Ранее автосервис вспыхнул на улице Большая Серпуховская в Подольске. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. Никто из сотрудников и клиентов автосервиса не пострадал.