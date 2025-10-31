Суд оправил в СИЗО мужчин за избиение прохожего в центре Москвы

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу мужчин, которые начали конфликт с прохожим в центре города и избили его. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

© Вечерняя Москва

— С учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу двоих фигурантов уголовного дела об избиении мужчины, — рассказала Нефедова.

Злоумышленники в вечернее время спровоцировали ссору с потерпевшим рядом с жилым домом в центре столицы, после чего причинили ему тяжкий вред здоровью. Впоследствии мужчин задержали и предъявили им обвинение.

Ранее двое неизвестных в масках напали на молодого человека на улице Уткина в Москве. Подозреваемые избили потерпевшего до смерти. Совершив злодеяние, они скрылись на электровелосипедах. Полицейские установили личность нападавших и задержали их. Подозреваемыми оказались 2003 и 2005 годов рождения. В их отношении возбудили дело.