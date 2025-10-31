Стало известно, как Луганский маньяк годами избегал поимки

История Завена Алмазяна — одна из самых пугающих страниц советской криминальной хроники. Его дело показало, насколько беспомощной была система, когда сталкивалась с тем, чего, по её мнению, «не могло быть». В начале 70-х годов страна строила коммунизм и не признавала само существование маньяков. Потому дело Алмазяна засекретили, а опыт расследования подобных дел не сохранился. Возможно, именно из-за этого позже в СССР спокойно орудовали Чикатило, Ткач, Стороженко и другие.

© википедия

Завен родился в 1951 году в Ростове-на-Дону. Детство его было обычным: строгий отец, мягкая мать. В подростковом возрасте он занимался борьбой. Серьёзных успехов не добился, но научился приёмам, которые позже использовал не по назначению.

После школы поступил в техникум и получил отсрочку от армии. Но в конце 1969 года сам пришёл в военкомат и попросил призвать его. Позже следствие выяснит: причиной стала личная обида. После выпускного вечера он узнал, что девушка, к которой он испытывал чувства, предпочла другого. Это стало для него переломным моментом. По словам криминалистов, именно тогда в нём появилась ненависть к женщинам и желание подчинять их.

Первое известное нападение произошло в начале 1969 года. Девушка возвращалась домой, когда он подошёл сзади и пригрозил ножом, а затем изнасиловал. После этого она обратилась в милицию, но описать преступника не смогла. Через пару месяцев — новое нападение, похожее по почерку. Никто не связал эти дела.

Следующая жертва, Светлана, попыталась сопротивляться и смогла увидеть лицо нападавшего. На месте преступления нашли студенческий билет Алмазяна, но он объяснил, что просто потерял его. Ему поверили. Испугавшись, он пошёл в военкомат и настоял, чтобы его срочно забрали в армию.

Служить его отправили в Луганск (тогда — Ворошиловград). Он сам попросился работать на свиноферме. Там можно было жить отдельно, без контроля, и это устраивало его полностью.

26 марта 1970 года он совершил первое нападение в Луганске. Почерк был прежним — нападение сзади, угрозы ножом, разговор о «карточном долге». За 2 недели в городе произошло шесть подобных случаев. Тогда милиция поняла, что появился серийный преступник. Усилили патрули, вывели народные дружины. Алмазян сменил районы, стал искать уединённые улицы.

14 апреля 1970-го он впервые убил. Его жертвой стала 17-летняя девушка. Рядом нашли следы борьбы, но зацепок почти не было. Из вещей пропали часы — позже выяснится, что он всегда брал у жертв что-то «на память».

Чтобы поймать преступника, милиция пошла на риск. На улицы вывели десятки девушек-приманок, которых сопровождали сотрудники в штатском. 16 мая того же года задержали мужчину во время нападения. Им оказался 30-летний Виталий В. Он признался в серии изнасилований, но отрицал убийства. Несмотря на несоответствия, его осудили. Настоящий преступник продолжил действовать.

4 июля 1970 года Алмазян снова напал. Жертвой стала 17-летняя девушка. Её убили, а на месте нашли газету с карандашной пометкой «20». След никуда не привёл.

6 августа он снова напал, на этот раз на 20-летнюю женщину. Случайно рядом оказался спортсмен, который вмешался и спас её. Алмазян сбежал. Женщину доставили в больницу в тяжёлом состоянии, но она выжила. Память о том вечере у неё стёрлась.

Позже в милицию пришло анонимное письмо. Автор утверждал, что знает преступника, но названный человек оказался непричастным. Личность автора установить не удалось.

22 сентября 1970 года Алмазян напал снова, но жертве удалось вырваться — рядом шли мужчины. Через месяц — ещё одна попытка. На месте нашли обрывок простыни со штампом воинской части. Эксперты решили, что на ткани цифры «9» и «6». Это оказалось ошибкой, но тогда именно она увела следствие в сторону.

После этого в дело вмешалась военная контрразведка. В часть направили офицера под видом политработника. Он обнаружил хищения и нарушения, но маньяка не вычислил.

27 октября Алмазян снова убил — 20-летнюю девушку. С места преступления он забрал серёжку и красную кофту. Она и погубила его.

В ночь с 7 на 8 ноября он снова вышел на улицы. Решил, что патрули в парках уже не так активны, и направился туда. На нём была та самая кофта, надетая задом наперёд. В темноте она выглядела как мужской свитер. Он напал на женщину, но та закричала. Рядом оказался патруль добровольных дружинников. Алмазян бросил жертву и побежал. Парк мгновенно оцепили.

Задержали шестерых подозрительных мужчин. Женщина опознала одного — в женской кофте. Им оказался Алмазян. Он признался, что находится в самоволке. Когда родственники последней жертвы узнали кофту, он потерял дар речи.

Обыск в бытовке при свинарнике подтвердил всё. Там нашли вещи, принадлежавшие убитым и пропавшим женщинам, а также простыню, кусок которой был на месте одного из преступлений. Эксперты сравнили — совпадение полное. Тогда и выяснилось, что ошибка со штампом изменила ход расследования: на ткани были цифры «9» и «3», а не «9» и «6».

После ареста установили, что первые преступления, совершённые в Ростове в 1969 году, тоже его рук дело. Но милиция разных городов не обменивалась данными, и в Луганске об этом не знали. Если бы информация дошла, его могли задержать ещё весной. В итоге 3 женщины погибли, не менее 12 стали жертвами нападений.

Суд признал Завена Алмазяна виновным в 3 убийствах и 12 изнасилованиях. Его приговорили к расстрелу. Просьбу о помиловании отклонили. В 1973 году приговор привели в исполнение.

Дело засекретили. Материалы не передали следователям, которые позже занимались другими серийными убийцами. Власти как будто предпочли не замечать, что подобное вообще могло произойти.