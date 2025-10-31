На заправке в ФРГ прогремел сильный взрыв

На автозаправке в городе Кастроп-Рауксель (земля Северный Рейн-Вестфалия) произошел сильный взрыв. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали несколько человек, сообщает Bild.

Десятки пожарных расчетов уже прибыли на место ЧП, задействованы два вертолета для ликвидации последствий. Как утверждается, сигнал о произошедшем поступил в пожарную службу в 8:16 утра (10:16 мск).

Уточняется, что взрыв прогремел в промышленной зоне. Как пишут местные СМИ, это случилось вблизи автомойки. После взрыва вспыхнул топливозаправщик, который стоял на территории станции.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что на одном из предприятий города Копейска произошел взрыв. Глава региона уточнил, что на место прибыли все экстренные службы, была развернута работа оперативного штаба. В результате взрыва на предприятии погибли 10 человек.