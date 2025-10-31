Подростки приняли участие в хитрой схеме по расправе над российским военным

В Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих несовершеннолетних местных жителей, которые приняли участие в хитрой схеме по расправе над военным. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Елена Коновалова.

© Lenta.ru

Подростки проходят обвиняемыми по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Их дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, двое несовершеннолетних действовали по заказу спецслужб Украины, которые пообещали им заплатить после выполнения задания. Подростки получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами. Днем 26 июля фигуранты нанесли на ручку и боковое зеркало заднего вида машины военного ядовитую смесь, зафиксировав свои действия на камеру мобильного телефона. Довести умысел до конца подростки не смогли, потому что их раскрыли правоохранители.

Ранее в следовавшем в Белгородскую область поезде ФСБ обнаружила и задержала россиянина-диверсанта, который хотел уехать на Украину, чтобы вступить в Вооруженные силы Украины.