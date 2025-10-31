Задержание россиянина-диверсанта в поезде попало на видео

Задержание планировавшего сбежать на Украину для вступления в ряды ВСУ россиянина-диверсанта из Коми в следовавшем в Белгород поезде попало на видео. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.

На видео снято, как правоохранители снимают фигуранта с поезда. На допросе он рассказал, что 10 июня 2025 года попытался покинуть Россию для того, чтобы принять участие в боевых действиях против России.

Ранее сообщалось, что мужчина — житель Печор. Он подозревается по статье о государственной измене. Мужчина является сторонником киевского режима. Задержанный планировал выехать на Украину для вступления в признанную террористической запрещенную в России украинскую военизированную организацию, чтобы участвовать в диверсионно-разведывательной деятельности.