24-летняя модель стала жертвой маньяка-продюсера

Американского продюсера Дэвида Брайана Пирса осудили на 146 лет тюрьмы за убийство модели Кристи Джайлз и ее подруги Хильды Кабралес-Арсолы. Об этом сообщает Lenta.ru.

42-летний мужчина познакомился с девушками 13 ноября 2021 года на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе. Вскоре он пригласил подруг продолжить общение в более спокойной обстановке. Кристи и Хильда согласились и вместе с приятелем Пирса, актером Брантом Осборном поехали домой к продюсеру.

Через тридцать минут Джайлз попыталась вызвать такси, но после приезда водителя перестала отвечать на звонки. Спустя несколько часов ее в нашли без сознания у городской больницы. Несмотря на срочную медицинскую помощь, врачам не удалось спасти модель.

Ее подругу Хильду также обнаружили недалеко от другого госпиталя. Некоторое время жизнь девушки поддерживали аппараты жизнеобеспечения. Вскоре врачи были вынуждены отключить Кабралес-Арсолу от системы из-за фатальной полиорганной недостаточности.

В ходе расследования выяснилось, что Пирс накачал подруг наркотиками. В крови Кристи и Хильды нашли целую смесь запрещенных веществ, включая кокаин и фентанил. Когда девушкам стало плохо, продюсер вместе с актером погрузили их в машины и выбросили у разных больниц. С 2007 по 2021 год Пирс как минимум семь раз подсыпал своим жертвам наркотики, а затем насиловал их.

24-летняя модель Кристи Джайлз была восходящей звездой индустрии красоты. Она регулярно снималась в рекламе и вела блог в социальных сетях. За жизнью Кристи следили 20 тысяч поклонников.