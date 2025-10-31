Стали известны жуткие подробности убийства в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 21-летний сын убил и отчленил голову матери из-за постоянных ссор. По версии следствия, мужчина специально заманил жертву в Юго-Западный лесопарк, где расправился с ней, сообщили URA.RU в правоохранительных органах.

По данным силовиков, фигурант с матерью приехали в Екатеринбург из Центральной Азии в 2023 году. Женщина работала в ТЦ, а сын был безработным. Они проживали в разных квартирах. Между ними якобы часто происходили бытовые ссоры.

«По одной из отрабатываемых версий, фигурант мог заманить жертву в парк якобы для того, чтобы сопроводить ее до новой съемной, более комфортной квартиры. По пути следования он решил раз и навсегда прекратить упреки в свой адрес», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ЧП произошло в ночь на 20 октября. Сын убитой дал признательные показания. Скоро суд решит вопрос о мере пресечения. 30 октября тело обнаружил случайный прохожий, который вызвал силовиков. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.