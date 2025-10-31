Россиянка ударила сестру ножом, чтобы доказать, что может убить человека

Жительница Омска ударила ножом в живот сестру, потому что та говорила, что она не способна ранить человека. Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Уточняется, что сестры распивали алкоголь и смотрели фильм. В одном из эпизодов показали, как один персонаж ударил ножом другого.

— Старшая сестра начала подначивать младшую, говоря, что та не способна ранить человека с помощью какого-либо оружия. Родственница, недолго думая, ударила ее ножом в область живота. Осознав произошедшее, подозреваемая вызвала бригаду скорой помощи, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, ее состояние оценивается как стабильное. Женщине может грозить наказание до 10 лет.

30 октября стало известно, что житель Ростова-на-Дону застрелил бывшую супругу и покончил с собой на рабочем месте в офисе. Тела обнаружили в офисе компании «Россети Юг», расположенном в центре города.

Актера Михаила Казакова, запомнившегося зрителям по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», обвинили в домашнем насилии. В чем обвиняют мужчину и о чем может говорить его поведение — в материале «Вечерней Москвы».