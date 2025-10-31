У россиянки случилась угроза выкидыша после ужина в ресторане Петербурга

В Санкт-Петербурге несколько девушек серьезно пострадали после ужина в итальянском ресторане. У одной из посетительниц на седьмой неделе беременности возникла угроза выкидыша, а ее подруга была госпитализирована в бессознательном состоянии.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, инцидент произошел 9 октября, когда компания из пяти девушек отмечала день рождения. Гости заказали пиццу «Маргариту» и «Грушу горгонзолу», пасту с креветками и другие блюда на сумму 14 тысяч рублей. На следующий день у троих посетительниц появились симптомы острого отравления — сильные боли в животе и тошнота.

Утром 11 октября одну из девушек обнаружили без сознания в ванной и экстренно отправили в больницу. Серьезно пострадала и их беременная подруга — осмотр показал угрозу выкидыша, которую могла спровоцировать инфекция. Анализы выявили у посетительниц ресторана сальмонеллёз.

Состояние россиянок удалось стабилизировать. Однако пострадавшие требуют от ресторана компенсации лечения и морального вреда на 150 тыс. рублей. Однако администрация отказала в удовлетворении претензии.

