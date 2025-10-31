Россиянина задержали при попытке уехать на Украину для вступления в ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя города Печоры (Республика Коми), который собирался вступить в ряды ВСУ.

© ФСБ РФ

Преступника сняли с поезда, следовавшего в Белгород, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что мужчина связался с украинскими кураторами через Telegram, передал свои данные и намеревался вступить в ряды военизированной организации для участия в диверсионно-разведывательной деятельности.

Перед тем, как примкнуть к террористам, он выполнил проверочное задание: прислал фото и видео объекта стратегической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Печоры.

Возбуждено уголовные дела по статьям "Государственная измена", "Покушение на совершение государственной измены", "Приготовление к совершению диверсии на объекте ТЭК" и "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической". Задержанному грозит пожизненный срок.