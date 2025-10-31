СК установил причастность «ангарского маньяка» еще к двум убийствам

Число жертв «ангарского маньяка» Михаила Попкова, осужденного на пожизненный срок, достигло 89 человек. Он признался в убийстве еще двух человек. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в Следственном комитете.

© Вечерняя Москва

Уточняется, что тела двух женщин обнаружили еще в 2008 году.

— В рамках постоянной работы по раскрытию преступлений прошлых лет и на основании материалов дела, ввиду идентичности почерка злоумышленника, следователям удалось установить причастность Михаила Попкова к совершенному преступлению, — написали в Telegram-канале СК.

Обоих жертв маньяк задушил.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что Михаил Попков признался в новых убийствах девушек ради смены обстановки. По его словам, выезжать для проверки показаний на местах — это движение и разнообразие.

Маньяка уже приговорили к двум пожизненным срокам. Также в 2021 году он осуждался на девять лет, а в 2023-м еще на 10 лет. Что известно об одном из самых жестоких убийц и сделает ли Попков новое признание — в материале «Вечерней Москвы».