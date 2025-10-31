Мощные ливни затопили Нью-Йорк, есть жертвы

Улицы Нью-Йорка ушли под воду. На крупнейший американский мегаполис обрушились ливни. Уже известно о двух погибших. Они утонули в затопленных подвалах, сообщает «МИР 24».

По уровню осадков был побит рекорд, который держался более 100 лет с 1917 года. Ливневки не справляются, и люди ходят буквально по колено в воде. Машины глохнут, бурные потоки заливают первые этажи домов, офисных зданий и торговых центров. Затоплены некоторые станции метро. В отдельных районах нет света.

Накануне самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь жителям Вьетнама, которые пострадали в результате сильного наводнения. В конце сентября на республику обрушился тайфун «Буалой», который привел к сильным паводкам. В результате погибли свыше 50 человек, сотни людей пострадали. Недавно непогода нанесла стране новый удар. Рекордные дожди затопили Центральный Вьетнам. В результате погибли десять человек, пятеро числятся пропавшими без вести.

Накануне ураган «Мелисса», который обрушился на карибские страны, нанес незначительные повреждения отелям в кубинской провинции Ольгин. Эти гостиницы не являются популярными туробъектами. Самые востребованные туристические места – города Гавана и Варадеро – почти не пострадали от удара стихии.