Подруга Ирины Усольцевой озвучила собственную версию пропажи семьи в тайге

Психолог Альбина Вильмова, работавшая с Ириной Усольцевой, заявила в эфире «Пусть говорят», что исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае, вероятно, связано с вмешательством людей – с человеческим фактором.

© Соцсети

По её словам, в тайге они могли столкнуться с кем-то посторонним, и ситуация вышла из-под контроля. Она не исключает, что это могли быть браконьеры или другие неизвестные.

Вильмова отметила, что Сергей и Ирина Усольцевы были заботливой и сплочённой семьёй, которых она называла примером гармоничных отношений.

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились к горе Буратинка в конце сентября и пропали. Поиски продолжаются уже второй месяц. Следствие рассматривает версию несчастного случая, так как в лесу не нашли следов преступления, а дома не было ничего подозрительного. Среди других возможных причин называют падение в ущелье, нападение животных или попытку уйти от цивилизации.