Губернатор Ярославской области отменил работу двух детсадов из-за атаки БПЛА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отменил работу двух детсадов из-за атаки украинских беспилотников.

«В связи с падением обломков украинских БПЛА в результате сегодняшней атаки на Ярославль и для проведения следственных действий приняли решение об отмене работы детских садов №28 и №125 во Фрунзенском районе», — указал он в Telegram.

По его словам, детей из данных учебных заведений примут другие детские сады района.

Ранее Евраев сообщил, что российские военные ночью отразили атаку беспилотников на Ярославль.