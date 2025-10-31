Назван способ заработка украинских олигархов на россиянах

Украинские олигархи Игорь Коломойский (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), а также Игорь и Григорий Суркисы могут быть бенифициарами нелегального в России онлайн-казино, оборот которого составляет около миллиарда долларов. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что деятельность нелегального казино строится на сети кипрских офшоров и связанных с украинскими олигархами юридических лицах.

«Найти реальную связь будет достаточно тяжело, но она существует через принятие решений и управленческий контроль. Если полиция на Кипре запросит данные у такой кипрской компании, а на Кипре есть резолюция, которая это одобряет, то она сможет установить, чьи поручения выполняла гендиректор», — отметил юрист Олег Панамарев.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудят обналичивших 800 миллионов рублей из онлайн-казино теневых банкиров