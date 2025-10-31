Суд Москвы отправил под арест клинического психолога, председателя Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения» Ирину Рудницкую. Она пробудет в СИЗО до 22 ноября, сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в отношении обвиняемой Рудницкой на срок до 22 ноября 2025 года», — указано в материалах дела.

Рудницкая проживает в Истре Московской области, она многодетная мать. Ее обвиняют в торговле детьми (статья 127.1 УК РФ).