Медведь напугал жителей пермской деревни

В деревне Шабуры Частинского округа (Пермский край) на улице Луговой заметили медведя. Из-за дикого зверя администрация муниципалитета призвала местных жителей не выходить на прогулки в темное время суток и соблюдать осторожность.

«В нашей тихой деревне Шабуры, прямо на улице Луговой, был замечен незваный гость — медведь! Новость, конечно, не из приятных, особенно для тех, кто любит вечерние прогулки. Убедительно просим не гулять по улицам в темное время суток. Надеемся, что скоро медведя удастся отпугнуть от населенного пункта, и мы снова сможем жить спокойно», — сказано в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте».

Местные власти заверили, что ситуация находится под контролем. Охотовед принимает необходимые меры для обеспечения безопасности жителей. Администрация предупредила: при встрече с хищником нельзя пытаться прогнать его самостоятельно, приближаться к животному или кормить его. В случае обнаружения медведя нужно немедленно звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу.