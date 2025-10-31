Россиян предупредили о новой схеме обмана с 13-й зарплатой

Мошенники активно используют предновогодний период для выманивания денежных средств и личных данных у россиян под предлогом выплаты 13-й зарплаты и праздничных премий. Как сообщил РИА Новости юрист Иван Курбаков, в преддверии праздников граждане становятся менее бдительными, что создает благоприятную почву для действий злоумышленников.

По словам эксперта, преступники применяют различные схемы, требуя оплаты несуществующих налогов или комиссий за получение якобы положенных выплат, либо запрашивая конфиденциальную информацию. Для этого используются фишинговые сайты, поддельные электронные письма, смс-сообщения и телефонные звонки, маскирующиеся под коммуникации от банков или государственных учреждений.

Юрист подчеркнул, что подобные манипуляции основаны на эксплуатации праздничного настроения и естественного стремления людей к дополнительному доходу в конце года. Гражданам рекомендуется проявлять повышенную осторожность.

