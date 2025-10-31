Блогер Аяз Шабутдинов получил семь лет тюрьмы

Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам тюрьмы. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Такое решение 31 октября принял Пресненский суд Москвы.

Кроме того, блогер должен оплатить штраф в размере 5 миллионов рублей.

Шабутдинов был признан виновным в 113 эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Сам он свою вину признал.

Назначенное наказание меньше того, что просило обвинение. Прокурор ходатайствовал о наказании в виде восьми лет лишения свободы и штрафа в размере 15,5 миллиона.

О возбуждении уголовного дела в отношении Аяза Шабутдинова стало известно 3 ноября 2023 года. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере после жалоб на проданные им образовательные курсы. В своих уроках блогер обещал, что после прохождения его обучения клиенты смогут открыть успешный бизнес.