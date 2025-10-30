В Подмосковье тысячи человек остались без света, воды и отопления

Тысячи человек остались без света, воды и отопления в подмосковном ЖК «Императорские Мытищи». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что некоторые жители застряли в лифтах во время блэкаута. По данным источников, это уже третий раз за день, когда люди остаются без света. По предварительным, причина блэкаута — повреждение кабеля при проведении ремонтных работ. К некоторым домам подогнали генераторы, однако их мощности не хватает.

«За сутки это третье отключение, и самое катастрофическое! У многих из-за этого сгорела техника! Сотовой связи почти нет, чтобы позвонить, приходится выходить на Осташковское шоссе!» — заявил житель ЖК.

По информации от администрации городского округа Мытищи, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.