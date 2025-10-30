В Москве мужчина спрыгнул в реку с поезда метро

На юге Москвы парень спрыгнул в реку с поезда метро.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, 23-летний житель Химок залез на крышу поезда на станции "Технопарк". Когда состав проезжал по открытому участку в сторону "Коломенской", экстремал прыгнул в реку. Он остался жив и сам доплыл до берега.

Через несколько часов полицейские вычислили его по камерам и задержали. На него составили протоколы по нескольким статьям КоАП. Суд отправил молодого человека под административный арест на восемь суток.