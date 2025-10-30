Серия взрывов прогремела в Днепропетровске

Взрывы прозвучали в городе Днепропетровск (украинское название – Днепр) на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал «Общественное».

© ГСЧС Украины

Украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске на Украине прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» .

По сообщениям украинских СМИ, в городе были явно слышны звуки взрывов.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена в общей сложности в семи областях страны, следует из официальных данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Черниговской области тревога длилась более двух часов, в Сумской и Харьковской областях – менее часа.

Ближе к 22 часам к списку регионов присоединились Кировоградская, Полтавская, Черкасская и Днепропетровская области.

Ранее на Украине были введены почасовые ограничения электроснабжения, которые могут длиться до восьми часов в течение дня. В Ивано-Франковске прогремела серия взрывов.

В Хмельницкой области также прогремели взрывы. Во Львове после объявления воздушной тревоги возникли перебои с электроснабжением.